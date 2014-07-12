Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Демченка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.

Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента - Петра Порошенка.

Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року.

У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, що журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.