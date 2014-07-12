11:44, Сьогодні
Кількість знищених артударом ЗСУ окупантів в готелі в окупованому Хрустальному збільшилась до ста, - ФОТО
Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових, уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.
За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Хрустальний (Красний Луч).
За оновленими даними СтратКому, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
09:12, 18 липня
27
08:54, 12 липня
14
08:54, 12 липня
6
09:12, 18 липня
19
09:21, Сьогодні
3
live comments feed...