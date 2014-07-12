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  • Кількість знищених артударом ЗСУ окупантів в готелі в окупованому Хрустальному збільшилась до ста, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:44, Сьогодні

Кількість знищених артударом ЗСУ окупантів в готелі в окупованому Хрустальному збільшилась до ста, - ФОТО

Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових, уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.

Кількість знищених артударом ЗСУ окупантів в готелі в окупованому Хрустальному збільшилась до ста, - ФОТО, фото-1

За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста  Хрустальний (Красний Луч).

Кількість знищених артударом ЗСУ окупантів в готелі в окупованому Хрустальному збільшилась до ста, - ФОТО, фото-2

За оновленими даними СтратКому, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.

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#Луганщина #Хрустальний #ЗСУ #окупанти #готель
Ольга Романова
редактор
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