Колишнім міністрам Грищенко та Лавриновичу повідомлено про підозру у держзраді за "Харківські угоди"

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих "Харківських угод".

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

"Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції. Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

На час підписання угод, міністром юстиції був Олександр Лавринович, а міністром закордонних справ - Костянтин Грищенко.