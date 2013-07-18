Білорусь продовжила навчання 13 разів

Під приводом навчань Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною у повній бойовій готовності перебувають білоруські та російські війська.

До чого готова російська орда на чолі путлера ми вже розуміємо. А ось до чого готується Білорусь? Є припущення, припущення, а ось конкретики немає. Лукашенко однозначно "ліг" під путлера. Білоруські склади озброєння у повному розпорядженні російських військових, білоруські полігони, військова техніка, казарми, шпиталю, морги і навіть самі білоруси (як військові, так і обслуговуючий персонал) у повному підпорядкуванні російської орди.

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною ще раз продовжили – цього разу до 31 липня. До речі, це вже тринадцяте «продовження навчань». Тобто, за фактом у повній викладці з боєкомплектом, технікою, військових Білорусі (а також замаскованих під білорусів росіян) перекинули до наших кордонів «на навчання». І щоразу пролонгація цих навчань військових залишають на позиціях, потім ще… І так 13 разів.

Навіщо постійно продовжувати навчання? Чому білоруських військових не повертають до місць постійної дислокації, хоча за планом давно час? Для чого вони залишаються саме на кордоні з Україною?

Питання всі прості та відповідь очевидна. Самопроголошений президент лукашенко за першим наказом російського тирана готовий здійснити вторгнення на територію України і вже безпосередньо вплутатися у війну.

Для розуміння чого конкретно готується білорусь. Зараз у білорусів активно триває модернізація та переробка зенітно-ракетних комплексів С-300. Це такий комплекс ППО, щоб збивати повітряні цілі. Прийнятий на озброєння наприкінці сімдесятих, але досить ефективний. Так от їх перебудовують на роботу «земля-земля», тобто за наземними цілями. Тобто, напади «авіації НАТО» там насправді не побоюються. А по чиїй території збираються завдавати масованих ракетних ударів здогадатися не важко. Хто хоче, може продовжувати себе заколисувати тим, що лукашенко не наважиться напасти на Україну. Тільки тоді скажіть, чого вони готуються?

І ще. Силами, що є на території Білорусії, справа не обмежується. До Єльська прибуває ще один ешелон з технікою. Вже не на навчання, а на посилення кордону з Україною. А на Барановичі гелікоптерами перекинули російських пілотів. І туди теж зайшов ешелон із технікою. Тільки сліпому та глухому не зрозумілий сенс таких «навчань».

Війська путлера не можуть окупувати Донецьку область, плани зірвані, карлик у сказі. І тут йому потрібен проститут лукашенка для відволікання українських Збройних Сил, як кажуть, «на неугодний об'єкт».

Лише українці вже довели, що ми не ті, хто відступає. Ми чудово розуміємо, що маємо сусідів-агресорів, ґвалтівників, мародерів та вбивць. Знаємо наміри як російських, і білоруських орків. Знаємо та зустрінемо.

Готуйте "братські" могили, мало не здасться - живим не піде жоден загарбник. І не факт, що із Донецькою областю у путлера щось вийде. Там орків зустрічають за повною програмою. Тож повоюємо ще. ЗСУ вже себе показали і далі не підведуть народ України. Слава Україні! Героям слава!