09:31, Сьогодні
Надійне джерело
У Краматорську російський "Смерч" пробив дах будинку і застряг у підлозі, - ФОТО, ВІДЕО
Росіяни знову поцілили у приватний сектор Краматорська.
Цього разу – зі Смерчу.
Снаряд пробив дах будинку та застряг у підлозі. На щастя, обійшлося без жертв, але один снаряд влучив точно в будинок, інформує Донецька ОДА.
Це ще один воєнний злочин так званої російської федерації.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:00
Вчора
Оголошення
19:47, 21 липня
6
10:28, Сьогодні
9
live comments feed...