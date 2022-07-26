У Краматорську російський "Смерч" пробив дах будинку і застряг у підлозі, - ФОТО, ВІДЕО

Росіяни знову поцілили у приватний сектор Краматорська.

Цього разу – зі Смерчу.

Снаряд пробив дах будинку та застряг у підлозі. На щастя, обійшлося без жертв, але один снаряд влучив точно в будинок, інформує Донецька ОДА.

Це ще один воєнний злочин так званої російської федерації.