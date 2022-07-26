Інституті вивчення війни: російським військам вдалося захопити Вуглегірську ТЕС та Новолуганське

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас вони далі “страждають” від тих ж фундаментальних обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області.

“На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії “Вагнера” (ПВК) просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела відзначають, що російські війська контролюють територію Вуглегірської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, унаслідок контрольованого відходу українських військ з цього району”, – йдеться у звіті.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Водночас Новолуганське ані є великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом.

“Захоплення Новолуганського та Вугледарської ГЕС не створить вигідного виступу, по якому російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута. Російська кампанія із захоплення району Сєвєродонецьк-Лисичанськ виграла від того факту, що вони вже створили виступ із цими двома містами поблизу його вершини. Вони могли безперервно тиснути на фланги українських оборонних позицій, поки не захопили Сєвєродонецьк”, – зазначили аналітики.