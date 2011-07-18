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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 870 окупантів та 1737 танків

З початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано,

Танків ‒ 1 737 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од,

артилерійських систем – 880 (+4) од,

РСЗВ – 258 (+1) од,

засоби ППО – 117 (+1) од,

літаків – 222 (+0) од,

Гелікоптерів – 189 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,

спеціальна техніка – 75 (+2).

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