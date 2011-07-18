У Донецьку горить нафтобаза, - ФОТО

Сьогодні, 26 липня, приблизно о 2:30 ранку було потрапляння снарядів до нафтобази у Будьонівському районі Донецька.

Про це повідомляють інформ-ресурси окупованої Донеччини.

Виникла пожежа на базі зберігання палива, розташованої на вулиці Лучинського в Будьонівському районі Донецька.

До місця події за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні відділення.

Після прибуття встановлено горіння шести стаціонарних цистерн із паливом об'ємом по 50 куб. м. На залізничному полотні було сім цистерн у зчіпці, з яких три цистерни були охоплені вогнем.



Рятувальники відчепили чотири цистерни та перемістили їх на безпечну відстань. О 8:04 пожежу було локалізовано.

Ліквідація пожежі продовжується. За оперативною інформацією, постраждалих немає.