У Донецьку горить нафтобаза, - ФОТО
Сьогодні, 26 липня, приблизно о 2:30 ранку було потрапляння снарядів до нафтобази у Будьонівському районі Донецька.
Про це повідомляють інформ-ресурси окупованої Донеччини.
Виникла пожежа на базі зберігання палива, розташованої на вулиці Лучинського в Будьонівському районі Донецька.
До місця події за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні відділення.
Після прибуття встановлено горіння шести стаціонарних цистерн із паливом об'ємом по 50 куб. м. На залізничному полотні було сім цистерн у зчіпці, з яких три цистерни були охоплені вогнем.
Рятувальники відчепили чотири цистерни та перемістили їх на безпечну відстань. О 8:04 пожежу було локалізовано.
Ліквідація пожежі продовжується. За оперативною інформацією, постраждалих немає.