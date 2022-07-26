Окупанти планують перейменувати Маріуполь у Жданов

Росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився, сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов. Логічно, чого там”, – написав Андрющенко.