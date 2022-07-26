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Окупанти планують перейменувати Маріуполь у Жданов
Росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.
Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився, сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов. Логічно, чого там”, – написав Андрющенко.
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