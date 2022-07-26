Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська

Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 26 липня о 16:30.



16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів



Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.



На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова.

Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".