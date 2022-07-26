14:36, Сьогодні
Надійне джерело
Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 26 липня о 16:30.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова.
Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
09:12, 18 липня
9
08:46, 18 липня
75
live comments feed...