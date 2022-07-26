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  • Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Роман Лазоренко
головний редактор
14:36, Сьогодні
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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська

Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 26 липня о 16:30.

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.

На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова.

Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".

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#Донеччина #Луганщина #поїзд #евакуація #Покровськ #Львів
Роман Лазоренко
головний редактор
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