Гравець "Шахтаря" буде грати за англійський "Фулхем"

Новачок Англійської прем'єр-ліги сезону-2022/23 "Фулхем" підписав атакуючого півзахисника донецького "Шахтаря" Манора Соломона,

Про це повідомляє пресслужба "дачників", інформує Lb.ua.

Лондонський клуб скористався тим, що ФІФА припинив контракти гравців, які виступають в Україні.

Сторони уклали контракт до літа 2023 року.

32-річний гравець збірної Ізраїлю у першій половині минулого сезону провів 26 матчів за "гірників", у яких забив 4 голи та виконав 2 асисти.