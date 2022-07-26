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Гравець "Шахтаря" буде грати за англійський "Фулхем"
Новачок Англійської прем'єр-ліги сезону-2022/23 "Фулхем" підписав атакуючого півзахисника донецького "Шахтаря" Манора Соломона,
Про це повідомляє пресслужба "дачників", інформує Lb.ua.
Лондонський клуб скористався тим, що ФІФА припинив контракти гравців, які виступають в Україні.
Сторони уклали контракт до літа 2023 року.
32-річний гравець збірної Ізраїлю у першій половині минулого сезону провів 26 матчів за "гірників", у яких забив 4 голи та виконав 2 асисти.
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