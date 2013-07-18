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  • СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів: на хабарі викрито співробітника служби, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
17:43, Сьогодні
Надійне джерело

СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів: на хабарі викрито співробітника служби, - ФОТО

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з НАБУ та САП викрили оперативника Служби безпеки на хабарі.

Він вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість обіцяв «сприяння» у поверненні техніки, вилученої у рамках розслідування. Крім того, запевнював, що підприємцю ніхто не буде перешкоджати у веденні бізнесу у майбутньому, інформує пресцентр СБУ.

СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів: на хабарі викрито співробітника служби, - ФОТО, фото-1

Свої «послуги» оцінив у 60 тис. доларів США. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабара.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів: на хабарі викрито співробітника служби, - ФОТО, фото-2

СБУ докладає всіх зусиль, щоб очистити Службу від деструктивних елементів та зрадників - таким особам не місце у лавах української спецслужби! Курс на очищення Служби триває.

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#СБУ #хабар
Роман Лазоренко
головний редактор
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