В окупованому Лисичанську знищено 12 російських омонівців, - ФОТО, ВІДЕО

У окупованому Лисичанську відбулась "БУМ вечірка", загинуло 12 орків з руснявого ОМОНу. Орки жаліються, що хтось здав їх місце дислокації.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Як же так, то ж Лисичанськ - руцке горад, чи все ж таки ні?! АД цим потворам буде тільки за милість. Скрізь, де приземлить свій зад орк щоб хоча б на хвилинку відпочити, його буде чекати подібний подарунок.





Дякуємо добрим людям, за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивованими нашій роботі по вашим координатам!", - наголошується в повідомленні.