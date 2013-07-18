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В окупованому Лисичанську знищено 12 російських омонівців, - ФОТО, ВІДЕО
У окупованому Лисичанську відбулась "БУМ вечірка", загинуло 12 орків з руснявого ОМОНу. Орки жаліються, що хтось здав їх місце дислокації.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
"Як же так, то ж Лисичанськ - руцке горад, чи все ж таки ні?! АД цим потворам буде тільки за милість. Скрізь, де приземлить свій зад орк щоб хоча б на хвилинку відпочити, його буде чекати подібний подарунок.
Дякуємо добрим людям, за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивованими нашій роботі по вашим координатам!", - наголошується в повідомленні.
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