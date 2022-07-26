На Донбасі в районі Івано-Дар’ївки ЗСУ успішно відбили наступ і змусили ворога тікати
На Бахмутському напрямку тривають бої українських військових із ворожою штурмовою групою в районі Покровського.
Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.
До цього вдалося відбити штурми росіян в районах Берестового, Соледара та Семигір’я.
На Харківському напрямку рашисти силами розвідувальної групи намагалися розкрити побудову оборони українських військ у районі Чепіля. Однак окупантів було знешкоджено.
Не дали загарбникам просунутися і на Слов'янському напрямку неподалік від Богородичного. Росіяни відійшли.
На Краматорському окупанти безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони України в районі Верхньокам’янського. Також не змогли покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки - українські бійці успішно відбили наступ і змусили ворога тікати.
Отримали загарбники відсіч, коли вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Зазнавши втрат, вони відійшли.
За даними командуванні, станом на 18.00 26 липня ситуація на інших напрямках фронту така:
- на Волинському та Поліському триває обмеження для цивільних відвідувати ліси у прикордонних з Україною районах Білорусі. Зафіксовано ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.
- на Сіверському росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вели повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.
- на Харківському ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаудари біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.
- на Слов’янському окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів.
- на Краматорському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Росія завдала авіаудару біля Григорівки.
- на Бахмутському загарбники обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Під авіаудари потрапили населені пункти Покровське та Новолуганське.
- на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій російські підрозділи не вели. Систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших. Також завдали авіаудару біля Малинівки.
- на Південнобузькому росіяни активно ведуть повітряну розвідку БпЛА та здійснюють обстріли вздовж лінії зіткнення.
В Генштабі додали, що в росіян є системна проблема з поповненням особовим складом. В результаті окупанти вже намагаються набрати найманців серед громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених.