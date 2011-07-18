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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та одного поранили
За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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