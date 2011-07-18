Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та одного поранили

За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор