10:21, Сьогодні
ЗСУ звільнили два села на Херсонщині
Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських військ Андріївку та Лозове Херсонської області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Українська авіація завдала чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено ворожі опорні пункти в районі Андріївки, Білогірки та Благодатного.
«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!» — йдеться у повідомлені.
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