ЗСУ звільнили два села на Херсонщині

Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських військ Андріївку та Лозове Херсонської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Українська авіація завдала чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено ворожі опорні пункти в районі Андріївки, Білогірки та Благодатного.

«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!» — йдеться у повідомлені.