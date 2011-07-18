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Захисники України з початку російського вторгнення знищили вже понад 40 тисяч окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1738 (+1);
- бойових броньованих машин - 3971 (+12);
- артилерійських систем - 883 (+3);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- гелікоптерів - 190 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12);
- спеціальна техніка - 75 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
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