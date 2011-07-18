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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили вже понад 40 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:58, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили вже понад 40 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1738 (+1);
  • бойових броньованих машин - 3971 (+12);
  • артилерійських систем - 883 (+3);
  • РСЗВ - 258 (+0);
  • засоби ППО - 117 (+0);
  • літаків - 222 (+0);
  • гелікоптерів - 190 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4);
  • крилаті ракети - 174 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12);
  • спеціальна техніка - 75 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили вже понад 40 тисяч окупантів, фото-1

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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