Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО
Росіяни продовжують стріляти по населеним пунктам на лінії фронту та у відносному тилу. У Бахмуті росіяни поцілили у готель.
Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко у Фейсбуці 27 липня у пперативній інформації по області станом на ранок 27 липня.
"За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція", - пише Кириленко.
Він також повідомив, що сьогодні зранку ворог завдав три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці.
У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі — обійшлося без постраждалих.
В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ — наслідки ще встановлюємо.
У Курахівській громаді під обстрілами саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий – інформацію щодо наслідків уточнюємо.
У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки – в одному з будинків зайнялася пожежа.
В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків.
Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.
У Краматорському районі під вогнем – Яблунівка Іллінівської громади.
Тут пошкоджено три будинки, але, за попередньою інформацією, без постраждалих.