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  • Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:43, Сьогодні

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО

Росіяни продовжують стріляти по населеним пунктам на лінії фронту та у відносному тилу. У Бахмуті росіяни поцілили у готель.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко у Фейсбуці 27 липня у пперативній інформації по області станом на ранок 27 липня.

"За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція", - пише Кириленко.

Він також повідомив, що сьогодні зранку ворог завдав три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці.

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО , фото-1

У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі — обійшлося без постраждалих.

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО , фото-2

В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ — наслідки ще встановлюємо.

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО , фото-3

У Курахівській громаді під обстрілами саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий – інформацію щодо наслідків уточнюємо.

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО , фото-4

У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки – в одному з будинків зайнялася пожежа.

В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків.

Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

У Краматорському районі під вогнем – Яблунівка Іллінівської громади.

Тут пошкоджено три будинки, але, за попередньою інформацією, без постраждалих.

Рашисти обстріляли готель у Бахмуті. Є жертви, - ФОТО , фото-5
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#війна #Бахмут #обстріли #Донеччина #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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