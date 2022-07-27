  • Головна
  • Студентка з Маріуполя здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Ольга Романова
редактор
12:06, Сьогодні

Студентка з Маріуполя здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів

Маріупольська студентка здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів. Її батько перебуває в російському полоні.

Про це повідомив радник мєра Маріуполя Петро Андрющенко 27 липня в Телеграм.

"Студентка Маріупольського державного університету Ніка Шурда змагалася зі спортсменами 22 країн світу. Разом із партнеркою Ганною Арнаутовою вони набрали 257.40 бали, здобувши перше місто", - йдеться у повідомленні.

«Я була безмірно щасливою, коли заспівала гімн України на п'єдесталі чемпіонату Європи. Мій тато зараз перебуває в полоні в росії. Він волонтер і допомагав маріупольцям на початку війни. Я дуже хочу, щоб коли його звільнили, він побачив, чого я досягала за весь цей час, і пишався мною», - розповіла спортсменка.

Студентка з Маріуполя здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Маріуполь #спортсменка #НікаШурда
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту