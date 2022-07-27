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Студентка з Маріуполя здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Маріупольська студентка здобула «золото» на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів. Її батько перебуває в російському полоні.
Про це повідомив радник мєра Маріуполя Петро Андрющенко 27 липня в Телеграм.
"Студентка Маріупольського державного університету Ніка Шурда змагалася зі спортсменами 22 країн світу. Разом із партнеркою Ганною Арнаутовою вони набрали 257.40 бали, здобувши перше місто", - йдеться у повідомленні.
«Я була безмірно щасливою, коли заспівала гімн України на п'єдесталі чемпіонату Європи. Мій тато зараз перебуває в полоні в росії. Він волонтер і допомагав маріупольцям на початку війни. Я дуже хочу, щоб коли його звільнили, він побачив, чого я досягала за весь цей час, і пишався мною», - розповіла спортсменка.
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