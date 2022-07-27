Рада погодила Андрія Костіна на посаду генпрокурора

Верховна Рада погодила кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у телеграм.

За проголосували 299 парламентарів, повідомив LB.ua народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Тепер указ про призначення ще має підписати президент України.

Зі "Слуги народу" голоси дали 220 депутатів, з "Євросолідарності" – 0, з "Батьківщини" – 2, Платформи "За життя і мир" – 15, "За майбутнє" – 14, "Голосу" – три, "Довіри" – 18, "Відновлення України" – 14, позафракційні – 13.

Костін – народний депутат ("Слуга народу"), очільник правового комітету парламенту. Уродженець Одеси.

До приходу в політику був заступником голови президії Обʼєднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів". Співзасновник і член правління ГО "Одеський дипломатичний клуб". З 2000 року – член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA). Займав посаду заступника голови підкомітету з наземного транспортування Комітету з морського і транспортного права IBA.

У 2010-2015 роках був депутатом Одеської міської ради за округом №23 від партії “Фронт Змін”. У 2012 році був обраний членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом – заступником голови Ради. У 2013-2016 роках був головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України. Юрист. Співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”.

У 2019 році обрався народним депутатом від партії “Слуга народу” номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року – член партії.

До 14 січня 2020 року – заступник голови Комітету з питань правової політики, після того – голова комітету.

Минулого року Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, втім, за словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, не пройшов відбір через невідповідність критерію доброчесності.

Костін є очільником правового комітету, тож після підписання президентом указу про його призначення виникне потреба шукати йому заміну. За словами "слуг народу", найбільш ймовірним кандидатом є їхній колега Денис Маслов.