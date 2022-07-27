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У Маріуполі під "фільтрацію" окупантів попали люди від 70 років
Окупанти розпочали фільтрацію людей віком від 70 років. Вже навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу.
Про це повідомляє Маріупольська рада у Телеграмі 27 липня.
"Пенсіонерам доведеться доводити свою «прихильність» окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!", - йдеться у повідомленні.
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