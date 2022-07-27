У Маріуполі під "фільтрацію" окупантів попали люди від 70 років

Окупанти розпочали фільтрацію людей віком від 70 років. Вже навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу.



Про це повідомляє Маріупольська рада у Телеграмі 27 липня.

"Пенсіонерам доведеться доводити свою «прихильність» окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!", - йдеться у повідомленні.