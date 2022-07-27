Рада заборонила стягувати борги за ЖКП на період війни

Верховна Рада України на засіданні 27 липня прийняла в цілому закон про заборону на період дії воєнного стану примусового виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

За закон про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про виконавче провадження" щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану проголосували 312 нардепів, передає LB.ua.

Законом вносяться зміни, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Також в документі прописана “зупинка вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України, рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги”.

Але відповідна норма розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чи у випадку, коли стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи та було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

"Прийняття закону “сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану”, − прогнозують народні депутати.