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  • Ватажок "днр" Пушилін у Білорусі заявив, що настав час "звільняти Київ, Чернігів, Полтаву, Одесу, Харків"
Ольга Романова
редактор
17:44, Сьогодні
Надійне джерело

Ватажок "днр" Пушилін у Білорусі заявив, що настав час "звільняти Київ, Чернігів, Полтаву, Одесу, Харків"

Ватажок бойовиків так званої "днр" Денис Пушилін прибув до Білорусі.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Беларускі Гаюн", інформує "УП".

"За нашою інформацією, у Бресті перебуває голова так званої "ДНР" Денис Пушилін".

Журналісти закликали всіх, хто має інформацію про програму візиту ватажка бойовиків або про  його пересування містом/країною, повідомити їх про це.

За даними "РИА Новости", Пушилін поклав квіти до меморіалу "Брестська фортеця" і заявив, що "настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк".

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#Пушилін #днр #Харків #Білорусь
Ольга Романова
редактор
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