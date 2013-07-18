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  • Бої на Донбасі: спроба просунутися поблизу Соледара закінчилася для окупантів провалом
Ольга Романова
редактор
09:18, Сьогодні
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Бої на Донбасі: спроба просунутися поблизу Соледара закінчилася для окупантів провалом

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, але штурмові дії за напрямами Клинове — Бахмут та Миронівський — Семигір'я ЗСУ відбили та змусили їх відступити.

Про це повідомляє Генштаб.

На напрямку Відродження — Вершина противник має частковий успіх, закріплюється на південний схід від населеного пункту Вершина.

Спроба просунутися у напрямку Володимирівка — Соледар та Стряпівка — Соледар завершилася для окупантів провалом.

Артилерійські обстріли зафіксовані у районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір'я та Нью-Йорк. Ворожа авіація завдала ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Краматорському напрямку армія РФ активних дій не вела. Обстріляла з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдала авіаудару біля Серебрянки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах активних дій війська РФ не вели. З метою посилення угруповання військ у Запорізькому напрямку перекидають додаткові підрозділи.

Артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір'я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлівки, Кам’янського та Малих Щербаків.

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#Донбас #ЗСУ #бої #окупанти
Ольга Романова
редактор
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