Бої на Донбасі: спроба просунутися поблизу Соледара закінчилася для окупантів провалом

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, але штурмові дії за напрямами Клинове — Бахмут та Миронівський — Семигір'я ЗСУ відбили та змусили їх відступити.

Про це повідомляє Генштаб.

На напрямку Відродження — Вершина противник має частковий успіх, закріплюється на південний схід від населеного пункту Вершина.

Спроба просунутися у напрямку Володимирівка — Соледар та Стряпівка — Соледар завершилася для окупантів провалом.

Артилерійські обстріли зафіксовані у районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір'я та Нью-Йорк. Ворожа авіація завдала ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Краматорському напрямку армія РФ активних дій не вела. Обстріляла з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдала авіаудару біля Серебрянки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах активних дій війська РФ не вели. З метою посилення угруповання військ у Запорізькому напрямку перекидають додаткові підрозділи.

Артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір'я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлівки, Кам’янського та Малих Щербаків.