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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та вісім поранили
За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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