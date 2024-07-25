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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та вісім поранили

За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор