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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 230 окупантів та 1742 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
11:16, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 230 окупантів та 1742 танки

З початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще близько 160 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 742 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;
  • артилерійських систем – 894 (+11) од;
  • РСЗВ – 258 (+0) од;
  • засобів ППО – 117 (+0) од;
  • літаків – 222 (+0) од;
  • гелікоптерів – 190 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);
  • крилатих ракет – 174 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;
  • спеціальної техніки – 75 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 230 окупантів та 1742 танки, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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