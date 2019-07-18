ЗСУ кілька тижнів стримують російських окупантів, які намагаються прорватися з Луганщини у великі міста Донеччини

Воїни ЗСУ вкотре відбили атаки росіян у Луганській області між Білогорівкою та Верхньокам'янським.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 28 липня у Телеграм.

"Наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох з них окупант для посилення вогневого впливу залучив танки. Майже всюди росіяни були змушені відійти з втратами. Зокрема, знову відчай на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським. Окупанти тиснуть зі всіх сторін фронту, щоб прорватися у великі міста Донеччини, проте вже кілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що для виконання завдань росіяни також дедалі частіше використовують тактику штурмових груп та застосовують авіацію.

"Росіяни з повітря завдали щонайменше 4 ударів, причому дві ракети, на жаль, досягли цілей", - пише очільник ВЦА.