  • Головна
  • ЗСУ кілька тижнів стримують російських окупантів, які намагаються прорватися з Луганщини у великі міста Донеччини
Ольга Романова
редактор
11:51, Сьогодні

ЗСУ кілька тижнів стримують російських окупантів, які намагаються прорватися з Луганщини у великі міста Донеччини

Воїни ЗСУ вкотре відбили атаки росіян у Луганській області між Білогорівкою та Верхньокам'янським.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 28 липня у Телеграм.

"Наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох з них окупант для посилення вогневого впливу залучив танки. Майже всюди росіяни були змушені відійти з втратами. Зокрема, знову відчай на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським. Окупанти тиснуть зі всіх сторін фронту, щоб прорватися у великі міста Донеччини, проте вже кілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що для виконання завдань росіяни також дедалі частіше використовують тактику штурмових груп та застосовують авіацію.

"Росіяни з повітря завдали щонайменше 4 ударів, причому дві ракети, на жаль, досягли цілей", - пише очільник ВЦА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#війна #ЗСУ #Донецькаобласть #Луганськаобласть обстріли #Гайдай
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту