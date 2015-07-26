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Росіяни вбили ще пʼять мирних мешканців Донеччини. Вісім поранені
Російські окупанти минулої доби вбили п'ятьох і поранили ще 8 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 28 липня.
"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі", - повідомив чиновник.
Також в результаті обстрілу росіян поранення отримали 8 людей.
Загалом з 24 лютого росіяни вбили 648 мирних жителів і поранили ще 1677 донетчан. Ці дані вказані без урахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.
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