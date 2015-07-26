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  • Росіяни вбили ще пʼять мирних мешканців Донеччини. Вісім поранені
Ольга Романова
редактор
12:58, Сьогодні

Росіяни вбили ще пʼять мирних мешканців Донеччини. Вісім поранені

Російські окупанти минулої доби вбили п'ятьох і поранили ще 8 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 28 липня.

"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі", - повідомив чиновник.

Також в результаті обстрілу росіян поранення отримали 8 людей.

Загалом з 24 лютого росіяни вбили 648 мирних жителів і поранили ще 1677 донетчан. Ці дані вказані без урахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни вбили ще пʼять мирних мешканців Донеччини. Вісім поранені, фото-1
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#війна #жертви #Донеччина #Авдіївка
Ольга Романова
редактор
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