Зеленський підписав указ про призначення Костіна генеральним прокурором

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором.

Відповідний документ від 28 липня оприлюднено на сайті президента, пише Lb.ua.

Учора кандидатуру Костіна для призначення на цю посаду погодила Верховна Рада.

Костін був народним депутатом ("Слуга народу"), очільником правового комітету парламенту. Уродженець Одеси.

До приходу в політику був заступником голови президії Обʼєднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів". Співзасновник і член правління ГО "Одеський дипломатичний клуб". З 2000 року – член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA). Обіймав посаду заступника голови підкомітету з наземного транспортування Комітету з морського і транспортного права IBA.

У 2010-2015 роках був депутатом Одеської міської ради за округом №23 від партії “Фронт Змін”. У 2012 році був обраний членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом – заступником голови Ради. У 2013-2016 роках був головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України. Юрист. Співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”.

У 2019 році обрався народним депутатом від партії “Слуга народу” номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року – член партії.

До 14 січня 2020 року – заступник голови Комітету з питань правової політики, після того – голова комітету.

Минулого року Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, втім, за словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, не пройшов відбір через невідповідність критерію доброчесності.

Костін є очільником правового комітету, тож після підписання президентом указу про його призначення виникне потреба шукати йому заміну. За словами "слуг народу", найбільш ймовірним кандидатом є їхній колега Денис Маслов.