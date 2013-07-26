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Із Покровська до Львова сьогодні планується евакуаційний потяг
Евакуаційний потяг із Покровська до Львова планується сьогодні, 28 липня о 16:30.
Потяг зупиняється у Дніпрі, Козятині, Бердичеві, - повідомляє "Укрзалізниця" 28 липня.
"Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 28 липня о 16:30", - йдеться у повідомленні.
Це потяг № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
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