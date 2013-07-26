Із Покровська до Львова сьогодні планується евакуаційний потяг

Евакуаційний потяг із Покровська до Львова планується сьогодні, 28 липня о 16:30.

Потяг зупиняється у Дніпрі, Козятині, Бердичеві, - повідомляє "Укрзалізниця" 28 липня.



"Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 28 липня о 16:30", - йдеться у повідомленні.



Це потяг № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.



Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.