Окупанти обстріляли Торецьк: загинули двоє людей, - ФОТО

Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині, частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.





Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих осіб ( чоловіка та жінку), інформує ДСНС України.

Наразі роботи завершені.





Всього внаслідок події загинуло 2 особи, врятовані троє.





Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста 1 трактор та 1 автокран.

