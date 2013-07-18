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Окупанти обстріляли Торецьк: загинули двоє людей, - ФОТО
Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині, частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих осіб ( чоловіка та жінку), інформує ДСНС України.
Наразі роботи завершені.
Всього внаслідок події загинуло 2 особи, врятовані троє.
Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста 1 трактор та 1 автокран.
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