Колишній гравець «Динамо» буде грати за «Шахтар»

25-річний лівий захисник Богдан Михайліченко переходить до «Шахтаря» з бельгійського «Андерлехта».

Як повідомляє пресслужба донецького клуба футболіст виступатиме за «оранжево-чорних» на правах оренди протягом 1 сезону. «Шахтар» матиме право викупу гравця після завершення строку оренди.





Богдан Михайліченко – вихованець київської школи футболу. Виступав за юнацькі й молодіжні команди «Динамо», провів 2 матчі за основу. На правах оренди грав за «Сталь» з Кам’янського (18 матчів) та «Зорю» (63 поєдинки, 3 м’ячі, 4 асисти), 2019-го підписав з луганчанами повноцінний контракт. 2020 року перейшов до бельгійського «Андерлехта», за який відіграв 2 сезони (51 матч, 1 м’яч, 2 асисти).



Від 2013 року регулярно виступав за юнацькі й молодіжну збірні України. 3 вересня 2020 року дебютував за національну збірну України, у складі якої на сьогодні провів 6 матчів.



Досьє



Богдан Михайліченко



Народився 21 березня 1997 року в Борисполі (Україна)

Зріст: 179 см

Амплуа: лівий захисник



Кар’єра: «Динамо» (Київ) (2013–2019), «Сталь» (Кам’янське) (2017), «Зоря» (Луганськ) (2018–2020), «Андерлехт» (Бельгія) (2020–2022)