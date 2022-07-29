Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 500 окупантів та 1749 танків

Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;

танків - 1749 (+7);

бойових броньованих машин - 3987 (+8);

артилерійських систем - 900 (+6);

РСЗВ - 258 (+0);

засобів ППО - 117 (+0);

літаків - 222 (+0);

гелікоптерів - 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);

крилатих ракет - 174 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);

спеціальної техніки - 77 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор