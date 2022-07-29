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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 500 окупантів та 1749 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:27, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 500 окупантів та 1749 танків

Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;
  • танків - 1749 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3987 (+8);
  • артилерійських систем - 900 (+6);
  • РСЗВ - 258 (+0);
  • засобів ППО - 117 (+0);
  • літаків - 222 (+0);
  • гелікоптерів - 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);
  • крилатих ракет - 174 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);
  • спеціальної техніки - 77 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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