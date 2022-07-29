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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 500 окупантів та 1749 танків
Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;
- танків - 1749 (+7);
- бойових броньованих машин - 3987 (+8);
- артилерійських систем - 900 (+6);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засобів ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- гелікоптерів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);
- крилатих ракет - 174 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);
- спеціальної техніки - 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
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