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  • Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:46, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО

Ввечері, 28 липня, росіяни обстріляли місто Бахмут" чотири рази з "Ураганів".

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО, фото-1

Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО, фото-2



За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО, фото-3


На місці працюють рятувальники.

Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО, фото-4
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Ольга Романова
редактор
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