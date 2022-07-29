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Окупанти обстріляли Бахмут з "Ураганів": троє людей загинули, - ФОТО

Ввечері, 28 липня, росіяни обстріляли місто Бахмут" чотири рази з "Ураганів". Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.



За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

На місці працюють рятувальники.

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Ольга Романова редактор