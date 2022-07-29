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  • Інститут вивчення війни: Російські війська можуть відновити наступ у напрямку Харкова та Авдіївки
Роман Лазоренко
головний редактор
12:23, Сьогодні

Інститут вивчення війни: Російські війська можуть відновити наступ у напрямку Харкова та Авдіївки

Російські сили можуть створити умови для поновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське угруповання на Донеччині, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Російські сили можуть применшувати значення спроб взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це ще рано говорити ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

В ISW прогнозують, що російські сили можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських військ по Донецьку та його околицях.

"Російські сили можуть створювати умови для поновлення наступальних операцій у напрямку Харкова", - вважають в Інституті вивчення війни.

Крім того, ворожі сили зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області.

"Російські сили намагаються зберегти свої наземні шляхи через річку Дніпро, що з'єднують місто Херсон з тиловими районами в східній частині Херсонської області", - зазначають в ISW.

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#ISW #Харків #Авдіївка #окупанти #наступ
Роман Лазоренко
головний редактор
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