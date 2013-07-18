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  • Росіяни обстріляли з артилерії колонію в окупованій Оленівці, де знаходились українські полонені с "Азовсталі"
Ольга Романова
редактор
13:27, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни обстріляли з артилерії колонію в окупованій Оленівці, де знаходились українські полонені с "Азовсталі"

Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися зокрема і українські полонені.

Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наслідки обстрілу уточнюються.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах.

Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів.

Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму.

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#ЗСУ #Генштаб #Оленівка #окупанти #обстріл #полонені
Ольга Романова
редактор
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