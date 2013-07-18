  • Головна
  • Масове вбивство українських полонених в Оленівці: в Офісі президента вимагають реакції ООН
Роман Лазоренко
головний редактор
14:16, Сьогодні
Надійне джерело

Масове вбивство українських полонених в Оленівці: в Офісі президента вимагають реакції ООН

В Офісі президента Володимира Зеленського вимагають реакції міжнародної спільноти на масове вбивство російськими загарбниками українських полонених, яких тримали в окупованій РФ Оленівці.

Про це у п’ятницю, 29 липня, написав у себе у Twitter радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, удар по будівлі, в якій утримувалися українські військовополонені, є цинічною та продуманою операцією РФ під чужим прапором, щоб звинуватити Україну.

«Нам відомо, що Росія перевела частинуукраїнськихзахисників у цей барак за кілька днів до влучення та зафіксованих обстрілів з російської сторони. Мета цього злочину — інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед це навмисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, яке потребує жорсткого розслідування. Вимагаємо реакції ООН та міжнародних організацій», — наголосив Подоляк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Подоляк #Оленівка #окупанти #обстріл #полонені #ООН
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту