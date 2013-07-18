Масове вбивство українських полонених в Оленівці: в Офісі президента вимагають реакції ООН

В Офісі президента Володимира Зеленського вимагають реакції міжнародної спільноти на масове вбивство російськими загарбниками українських полонених, яких тримали в окупованій РФ Оленівці.

Про це у п’ятницю, 29 липня, написав у себе у Twitter радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, удар по будівлі, в якій утримувалися українські військовополонені, є цинічною та продуманою операцією РФ під чужим прапором, щоб звинуватити Україну.

«Нам відомо, що Росія перевела частинуукраїнськихзахисників у цей барак за кілька днів до влучення та зафіксованих обстрілів з російської сторони. Мета цього злочину — інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед це навмисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, яке потребує жорсткого розслідування. Вимагаємо реакції ООН та міжнародних організацій», — наголосив Подоляк.