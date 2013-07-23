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  • На Донеччині за добу окупанти вбили вісім мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
15:11, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти вбили вісім мирних мешканців

За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донеччині за добу окупанти вбили вісім мирних мешканців, фото-1



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова
редактор
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