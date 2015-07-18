Від удару окупантів по Оленівці загинули близько 40 українських полонених

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військовими окупованої Оленівки Донецької області, унаслідок чого загинуло близько 40 людей та було поранено близько 130 осіб.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокурорами Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 липня 2022 року Росія завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово захопленому селищі Оленівка Волноваського району Донецької області. У ОГП уточнили, що внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Правоохоронці встановили, що у цій колонії загарбники організували місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України. Триває досудове розслідування.