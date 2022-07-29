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Окупанти обстріляли Словʼянськ: поранена одна людина, пошкоджено 8 багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 29 липня, одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Слов'янська.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч".
Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри.
Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині.
Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.
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