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Окупанти обстріляли Словʼянськ: поранена одна людина, пошкоджено 8 багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 29 липня, одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Слов'янська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч".



Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри.



Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.

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Ольга Романова редактор