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Рашисти обстріляли Краматорськ: загинула одна людина, пʼять поранено, - ФОТО, ВІДЕО

Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок 29 липня у Краматорську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися.

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Ольга Романова редактор