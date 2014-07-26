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Рашисти обстріляли Краматорськ: загинула одна людина, пʼять поранено, - ФОТО, ВІДЕО
Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок 29 липня у Краматорську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених.
Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено.
Ці цифри ще можуть змінитися.
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