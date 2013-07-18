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ЗСУ звільнили село на Донеччині, - ВІДЕО
Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне із сіл у Донецькій області.
Про це повідомляє 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.
Зазначається, що нещодавно спільними зусиллями з 24 окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено й остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку."Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки й страшні спогади цивільного населення", – йдеться в повідомленні.
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