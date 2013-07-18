ЗСУ звільнили село на Донеччині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне із сіл у Донецькій області.

Про це повідомляє 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

Зазначається, що нещодавно спільними зусиллями з 24 окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено й остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки й страшні спогади цивільного населення", – йдеться в повідомленні.