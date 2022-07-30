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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 670 окупантів та 1759 танків
Минулої доби російська армія втратила близько 170 військових, 10 танків і 6 артилерійських систем. З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 40 670 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
- Танків ‒ 1 759 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,
- артилерійських систем – 906 (+6) од,
- РСЗВ – 258 (+0) од,
- засоби ППО – 117 (+0) од,
- Літаків – 222 (+0) од,
- Гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) од,
- спеціальна техніка – 78 (+1).
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