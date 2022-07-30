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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 670 окупантів та 1759 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:46, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 670 окупантів та 1759 танків

Минулої доби російська армія втратила близько 170 військових, 10 танків і 6 артилерійських систем. З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 40 670 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
  • Танків ‒ 1 759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,
  • артилерійських систем – 906 (+6) од,
  • РСЗВ – 258 (+0) од,
  • засоби ППО – 117 (+0) од,
  • Літаків – 222 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) од,
  • спеціальна техніка – 78 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 670 окупантів та 1759 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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