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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 40 670 окупантів та 1759 танків

Минулої доби російська армія втратила близько 170 військових, 10 танків і 6 артилерійських систем. З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 40 670 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,

Танків ‒ 1 759 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,

артилерійських систем – 906 (+6) од,

РСЗВ – 258 (+0) од,

засоби ППО – 117 (+0) од,

Літаків – 222 (+0) од,

Гелікоптерів – 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) од,

спеціальна техніка – 78 (+1).

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