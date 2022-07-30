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  • Росіяни перекидають бронетехніку на кордоні поблизу окупованої частини Харківщини
Роман Лазоренко
головний редактор
12:43, Сьогодні
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Росіяни перекидають бронетехніку на кордоні поблизу окупованої частини Харківщини

Армія росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. 

На супутникових знімках, які оприлюднило Радіо Свобода, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області росії.

У подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка збільшення кількості військової техніки й особового складу у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Росіяни перекидають бронетехніку на кордоні поблизу окупованої частини Харківщини , фото-1

Територія цього села і раніше використовувалася військовими рф для розміщення техніки. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Росіяни перекидають бронетехніку на кордоні поблизу окупованої частини Харківщини , фото-2

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

Росіяни перекидають бронетехніку на кордоні поблизу окупованої частини Харківщини , фото-3

Територія Бєлгородської області рф активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет «Іскандер» та інші.

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#Харківщина #росія #бронетехніка
Роман Лазоренко
головний редактор
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