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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців, 15 поранено
За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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