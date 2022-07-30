На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців, 15 поранено

За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор