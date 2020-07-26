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На Донеччині ЗСУ збили російський Су-25, - ВІДЕО
Наші військові в Донецькій області збили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25 бригади. Літак російських окупантів збили з ПЗРК "Ігла".
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