СБУ, ЗСУ, ГУР вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на вбивство росіянами українських полрнених в Оленівці

СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян в Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підписанти спільної заяви вимагають:

Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

Негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

“В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей”, - йдеться у заяві.

Підписанти заяви наголошують, що вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

В заяві зазначається, що 16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу “Азовсталь”, що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники. Серед них — 95 оборонців “Азовсталі”.

Ключовою умовою були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням організувати його поїздку на місце теракту росіян в Оленівці.