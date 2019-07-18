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  • Верещук вважає, що з Донеччини потрібно евакуювати 220 тисяч людей
Ольга Романова
редактор
19:13, Сьогодні
Надійне джерело

Верещук вважає, що з Донеччини потрібно евакуювати 220 тисяч людей

З Донецької області можуть евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна. 

"Це обов’язок кожного дорослого члена родини (евакуюватися, - ред.). Наприклад, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла", - заявила Верещук.

Як відзначила Верещук, загалом йдеться про близько 200-220 тисяч наших громадян. Уряд України має план щодо їх подальшого розміщення та соціального захисту.

"Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що будемо робити з їх соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, усі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Маємо розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їх діти", - додала Верещук.

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#Верещук #Донеччина #евакуація
Ольга Романова
редактор
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