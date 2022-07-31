Зеленський про евакуацію з Донеччини: це рішення однаково доведеться ухвалювати

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вкотре закликав людей евакуюватися з Донецької області.

“Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені”, – сказав він.

Зеленський зауважив, що чим більше людей виїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити.

“Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це”, – йдеться у зверненні.

Президент нагадав, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, організація якої триває.

“Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо”, – зауважив він.

Нагадаємо, віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що з Донецької області можуть евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.