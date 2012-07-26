Бразильський захисник Ісмаїлі завершив свої виступи за «Шахтар».

Про це повідомляє пресслужба донецького клуба.

Ісмаїлі грав у складі «гірників» від лютого 2013 року і за 9 з половиною років провів у «оранжево-чорній» футболці 227 матчів, забив 16 м’ячів, зробив 42 результативні передачі.

Разом із командою бразилець завоював 16 трофеїв: 6 разів ставав чемпіоном України (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), виграв 5 Кубків України (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 5 Суперкубків України (2013, 2014, 2015, 2017, 2021).



ФК «Шахтар» дякує Ісмаїлі за роки бездоганних виступів у складі команди, за професіоналізм та зразкову самовіддачу на полі, яскраву гру й незабутні емоції, за неоціненний внесок в успіхи клубу!





